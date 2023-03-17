Суд Петербурга арестовал бывшего замруководителя Управления собственной безопасности

В Петербурге арестован экс-заместитель руководителя УСБ регионального ГУ МВД Юрий Тезгу. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Об этом 16 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, задержанный вместе с директором ООО «ПК М-Сталь» и исполнительным директор ООО «ТАИР» и неустановленными лицами передал сотрудникам СК РФ по Ленобласти 10 млн руб. за прекращение уголовного дела в отношении Ш.

«Болдырев, получив 10 млн руб. наличными, 8 апреля 2022 года передал 5 млн руб. А. А. нашел Тегзу, рассказал о преступном плане и предложил поучаствовать, сообщив, что 5 млн руб. уже у него.

Далее Болдырев организовал две встречи в ресторане «Левада» (Всеволожский район, ЛО), где вся компания встретилась и обсудила детали. Тегза тоже согласился»,— пояснили в пресс-службе.

15 марта экс-заместитель руководителя УСБ был задержан и допрошен как подозреваемый. Причастность к преступлению он не признал. В то же время А. дал показания о соучастии Тезги в посредничестве во взяточничестве. Следствие считает, что обвиняемый, ранее служивший в МВД, может быть причастен к преступлению из-за его «обширных устойчивых связей среди высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и адвокатуры».

По данным «Фонтанки.ру», 10 млн руб. могли быть переданы для освобождения петербургского предпринимателя Романа Шишкова. Он также обвиняется в посредничестве во взяточничестве.

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