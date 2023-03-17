Acura TLX получила спецверсию PMC Edition Gotham Gray

Компания Acura представила особую версию седана TLX — эксклюзивное исполнение PMC Edition в цвете Gotham Gray.

В основу спецмодификации лег стандартный автомобиль в комплектации Type S с 360-сильным 3-литровым бензиновым V6, 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Технических изменений особое исполнение не подразумевает.

Основными отличием новинки стал матово-серый цвет кузова Gotham Gray, ранее доступные только для спорткара Acrua NSX Type S, черный декор элементов экстерьера, 20-дюймовые диски медного цвета и особое оформление салона с отделкой кожей и алькантарой и углепластиковым декором.

Седан Acura TLX Type S PMC Edition собирается не на основном конвейере, а на заводе Performance Manufacturing Center в штате Огайо, где было налажено производство спорткара Acura NSX.

Тираж модели в цвете Gotham Gray составит 50 экземпляров, которые дополнят выпущенные ранее 300 машин — по 100 в каждом цвете — в красном Curva Red, белом 130R White и синем Long Beach Blue оттенках.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK