В тандеме с роботом:

В мире наблюдается стремительный рост популярности нейросетей, и в ближайшие годы тренд будет только усиливаться. С одной стороны, ИИ может уменьшить нагрузку на специалистов, автоматизировать рутинные и повторяющиеся задачи, ускорять процессы и повышать качество работы. С другой — некоторые сферы значительно изменятся. Яркий пример — маркетинг. Как отрасль трансформируется под влиянием умнеющих искусственных интеллектов, и какие специалисты в ней будут востребованы — рассказала Елена Кравченко, международный эксперт по нейромаркетингу, предприниматель, маркетолог c 30-летним стажем.



До недавнего времени бизнес действовал по десятилетиями отработанной схеме: создавал продукт или услугу, продумывал её описание и начинал активно убеждать целевую аудиторию в необходимости покупки. С развитием AI подход начал меняться — бренды получили возможность заранее предсказывать реакцию человека на тот или иной звук, цвет, жест. Так родился нейромаркетинг — система, центром которой выступает потребитель, а не продукт.

Елена Кравченко поясняет: в отличие от канонического маркетинга, основанного на манипуляции и стремлении любыми способами стимулировать покупателей закрыть сделку, главный постулат нейромаркетинга — делай то, что хочет целевая аудитория. Другими словами, сначала определяется, о чем именно мечтает потребитель, и только потом создается продукт. Его востребованность сразу составляет 100%, потому дополнительно стимулировать продажи не нужно — они стабильные и высокие. Бренды, уже использующие нейромаркетинг, превосходят конкурентов по прибыли минимум в два-три раза.

Нейромаркетологи сейчас входят в число самых востребованных специалистов, их труд оценивается в две тысячи евро за несколько часов работы. Но направление новое, таких профессионалов единицы. В том числе из-за специфики подготовки: для успешного выполнения задач необходимо владеть не только основами маркетинга, но и нейролингвистическим программированием, а также понимать суть основанных на втором алгоритмов искусственного интеллекта. Экспертиза лишь в одной сфере не сделает из обычного программиста или маркетолога профи с приставкой «нейро».

Елена Кравченко хорошо понимаю суть проблемы: специалист работает на рынке несколько десятилетий, имеет за плечами опыт сотрудничества с крупнейшими мировыми брендами. И одновременно обладает статусом сертифицированного тренера НЛП и образованием в сфере IT. Вкупе такой бэкграунд сделал эксперта одним из первых нейромаркетологов. Чтобы насытить кадровый голод рынка, сейчас Елена Кравченко передает опыт ученикам собственной школы. Её выпускники, к слову, забронированы бизнесом еще до выпуска, либо направлены на корпоративное обучение работодателем.

Среди студентов школы есть и те, кто не планирует связывать свою жизнь с рекламной деятельностью. Это специалисты из самых разных сфер — журналисты, SMM-менеджеры, дизайнеры, копирайтеры, видеографы. Многое из того, что они годами делали самостоятельно, теперь умеют нейросети. Чтобы остаться на рынке, необходимо первым подчинить машину, и использовать себе на благо — считает маркетолог Елена Кравченко. ИИ сокращает время работы над рядом задач, а значит, автоматически повышает производительность использующего его профессионала. Именно такие сотрудники теперь нужны бизнесу — быстрые и результативные. Под тренд нужно подстраиваться как можно скорее, резюмирует Елена Кравченко.