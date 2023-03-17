Alpine посвятила спорткар A110 гонке в Сан-Ремо

Компания Alpine представила специальную версию спорткара A110 — исполнение San Remo 73, посвященное этапу чемпионата мира по классическому ралли WRC в итальянском городе Сан-Ремо в 1973 году и победе Alpine в первом в истории чемпионате WRC.

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Автомобиль окрашен в ярко-синий цвет, дополненный черными стойками крышей и крышей из красного карбона, белыми 18-дюймовыми колесами, чернымыми тормозными суппортами Brembo и черно-белой графикой San Remo 73 в сочетании с черными акцентами на кузове, отсылающим к оригинальному раллийному Alpine-Renault A110 1800.

Салон получил оформление в тон кузову, на ковшеобразных сиденьях Sabelt Racing появилась вышивка World Champion 73, а кроме того кресла можно дооснастить многоточечными ремнями безопасности. Оснащение спорткара включает в себя все возможные для модели опции.

Автомобиль оснащается 300-сильным 1,8-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и технически не отличается от базового A110 S с широкими покрышками, усиленными тормозами, более жесткой подвеской.

Тираж Alpine A110 San Remo 73 составит 200 экземпляров. Напомним, ранее был представлен Alpine A110 Tour de Corse 75 в честь 50-летия победы в этапе WRC на французском острове Корсика в 1975 году.

Максим Вершинин

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