Компания Ferrari рассекретила спорткар Roma Spider — открытую версию купе Roma, представленного в 2019 году.

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Новинка сохранила дизайн модели с жестким верхом, но стационарная крыша заменена складной мягкой, доступной в черном или темно-красном цвете. Крышу можно убрать за 13,5 сек на скорости до 60 км/ч. У основания мягкого верха расположен дополнительный активный спойлер из углепластика, который улучшает аэродинамику при движении с открытой крышей.

Интерьер Roma Spider унифицирован с базовой Roma, не считая переработанного руля. Передние кресла получили «воздушный шарф» в спинках, а задние — подголовники, за которыми размещен выдвижной ветрозащитный экран, обеспечивающий комфорт при езде с открытым верхом.

Технически новинка повторяет купе. Roma Spider получила 3,9-литровый турбированный бензиновый V8 мощностью 620 л.с. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач от гибридного купе Ferrari SF90 Stradale.

Новый кабриолет, ставший первый переднемоторным Ferrari с открытым верхом с вышедшей в 1969 году Ferrari 365 GTS/4, в модельной линейке марки заменит показанный в 2020 году Ferrari Portofino M. Продажи Roma Spider начнутся летом 2023 года.

Максим Вершинин

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