В Сочи при пожаре в жилом доме сгорели несколько квартир

В Сочи при пожаре в жилом доме на улице Пластунской сгорели несколько квартир. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру 17 марта в 03:57. Прибывшие на место пожарные установили, что горит одноэтажное жилое здание. Огонь распространился на площади 300 кв. м. Потушить пожар удалось к 04:55.

К ликвидации привлекли 29 человек и 8 единиц техники. Пострадавших при происшествии нет. Причины пожара в настоящее время устанавливают специалисты.

Анастасия Донскова

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