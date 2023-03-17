Обновление аэропортов Ставрополья будет завершено в 2025 году

Новые терминалы будут построены в аэропортах Ставрополя и Минеральных Вод в 2025 году, сообщил на брифинге в региональном правительстве министр дорожного хозяйства и транспорта Евгений Штепа.

Стоимость работ в авиагавани Ставрополя составляет 3,1 млрд руб. В аэропорту появится два новых телетрапа, будут установлены новейшие системы навигации. Контракт на выполнение работ уже заключен.

В модернизацию аэропорта Минеральных Вод будет вложено 14 млрд руб. Здесь планируют увеличить число стоек регистраций, построить новый комфортабельный зал вылета, установить пять современных телетрапов и эскалаторы. Контракт по строительству будет заключен в конце марта.

«По завершении строительства аэрокомплексов пассажирооборот по авиалиниям в Ставрополе составит от 800 тыс. до 1 млн пассажиров в год, по Минводам — до 5 млн пассажиров»,— цитирует пресс-служба правительства Евгения Штепу.

Анастасия Назарова