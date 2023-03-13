Строительство нового терминала аэропорта «Ставрополь» будет стоить 2,7 млрд рублей

Общий объем инвестиций в строительство нового терминала международного аэропорта «Ставрополь» составит 2,7 млрд руб., сообщает пресс-служба «Кавказ.РФ». Институт развития планирует вложить в проект 542 млн руб.

Согласно плану, новый комплекс площадью 6 тыс. кв. м. построят до конца текущего года. Пропускная способность двухэтажного здания составит 200 пассажиров в час и 300 тыс. человек в год. Терминал будет оборудован всей необходимой инфраструктурой для обслуживания пассажиров.

«В нашем инвестиционном портфеле уже два проекта в сфере развития аэропортовой инфраструктуры Северного Кавказа. Это новый терминал аэропорта «Владикавказ», который ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года, и строящийся терминал в Ставропольском крае», — сообщил генеральный директор «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов.

Анастасия Назарова