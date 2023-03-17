Монтаж тоннелепроходческого щита «Надежда» в Петербурге завершится к концу апреля

Тоннелепроходческий щит «Надежда» смонтируют до конца апреля этого года. Он будет использован в строительстве Невско-Василеостровской ветки метро. Об этом 16 марта сообщили ТАСС в пресс-службе АО «Метрострой Северной столицы».

«Санация основных частей щита завершена. Монтаж щита завершается в стартовом котловане. Проходка должна стартовать к лету этого года. К концу апреля щит будет смонтирован и полностью готов в стартовом котловане»,— отметили в компании.

Диаметр щита составляет 10,56 м, он используется для прокладки двухпутных тоннелей. На данных момент смонтированы две технологические тележки, вторую вслед за первой скоро спустят в тоннель. На этих конструкциях располагаются основные инженерные узлы и агрегаты, которые необходимы для запуска щита

Щит каждый день монтируют и обслуживают около 80 человек. Для ремонта режущего элемента использовалась танковая броня. Планируется, что проходка тоннеля в сторону будущей станции «Богатырская» («Яхтенная») на зеленой ветке начнется этим летом.

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