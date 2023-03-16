В Саратовской области завели уголовное дело на бывшего директора «Энгельс-Водоканал»

Следователи Энгельса Саратовской области завели уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) на бывшего директора МУП «Энгельс-Водоканал». Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По данным следствия, с 2018-го по 2019-й год подозреваемый дал бизнесмену подключить автозаправку к централизованной системе водоснабжения и водоотведения по необоснованно низкой стоимости. Следующую заправку подключили уже бесплатно.

О действиях мужчины узнали в УФСБ по Саратовской области. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства произошедшего и ищет другие эпизоды аналогичных преступлений.

Согласно данным kartoteka.ru, в указанный период пост директора предприятия занимал Владимир Попеко.