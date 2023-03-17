В Нагайбкском районе выявили бюджетные нарушения на сумму более 300 млн рублей

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области заявила о многочисленных нарушениях бюджетного законодательства в Нагайбакском районе. Они были выявлены во время проверки результативности мер, направленных на увеличение поступления доходов в бюджет муниципалитета, проводившейся в прошлом году, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно отчету о контрольном мероприятии от 20 января 2023 года, опубликованном на сайте КСП региона, аудиторы проверяли 2021 год и девять месяцев 2022 года. Так, были обнаружены финансовые нарушения и «недостатки», повлекшие недопоступление в муниципальный бюджет 11,4 млн руб., а также нарушения в учете, управлении и распоряжении имуществом и земельными участками на общую сумму более 227 млн руб. Кроме того, на 64,7 млн руб. выявлено несоответствие законодательству о бухгалтерском учете и требований по составлению бюджетной отчетности.

По выявленным нарушениям в отношении должностных лиц администрации Нагайбакского района составлены административные протоколы, выданы представления и предписания об устранении выявленных нарушений. Кроме того, информация направлена губернатору и в прокуратуру Челябинской области.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», руководство Нагайбакского района подверглось резкой критике региональных властей после гибели ребенка от падения льдины. 15 марта глава муниципалитета Иван Сурменев подал заявление о сложении полномочий.