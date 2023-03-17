На Кубани малый бизнес в сфере развлечений и спорта за год нарастил выручку на 56%

Кубанские представители малого и среднего бизнеса в сфере культуры, развлечений и спорта по итогам 2022 года увеличили выручку на 55,9% в сравнении с показателями предыдущего периода. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование Корпорации МСП.

По объему выручки отрасли Краснодарский край попал в топ регионов заработав за год 12,8 млрд руб. уступив Москве, где предприятия культуры и спорта показали совокупную годовую выручку в сумме 168,5 млрд руб. (+151,4%). На третьей позиции — Татарстан в годовой выручкой 5,9 млрд руб. (+73,6%).

В целом по России малые и средние компании в области культуры, развлечений и спорта увеличили годовой прирост выручки на 71% или 319 млрд руб. Как отмечают эксперты, увеличение показателя может быть связано с введением налогового вычета на занятия спортом, действие программы «Пушкинская карта», уход представителей иностранного бизнеса и увеличение внутреннего турпотока.

«В то же время опережающий рост доходов МСП в этих сферах связан с отложенным спросом, который сформировался после снятия ковидных ограничений», — цитирует издание заявление д члена совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агвана Микаеляна.

В то же время прокатные ограничения негативно сказались на финансовых показателях кинотеатров. Однако эксперты отмечают рост интереса населения к концертам звезд, оставшихся в России.

В 2023 году, по прогнозам экспертов, культурный и спортивный бизнес продолжит наращивать показатели, в частности, за счет развития внутреннего туризма.

Анастасия Донскова

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