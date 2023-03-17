Кассационный суд оставил в силе решение о законности продажи Товарного двора

Прокуратуре Пермского края не удалось оспорить в кассации решение о законности продажи Товарного двора краевым властям. Территория Товарного двора принадлежала ОАО «РЖД», госкомпания продала этот земельный актив властям Пермского края в 2018 году. Как указано в материалах дела на сайте арбитражного суда Пермского края, 16 марта арбитражный суд Уральского округа решил оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу прокуратуры - без удовлетворения.

В судах прокуратура Пермского края, ОАО «РЖД» и региональное КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» находятся с лета 2020 года. Тогда надзорный орган обратился с иском о признании ничтожным договора от 29 ноября 2018 года, по которому региональное Управление автодорог и транспорта приобрело 18 объектов недвижимости на территории так называемого Товарного двора, а также право аренды участков площадью около 14 га. Там планируется построить новый транспортно-пересадочный узел, спортивную арену и провести часть улицы Строителей. Цена сделки была определена в 798,7 млн руб. Прокуратура посчитала, что реальная цена сделки составляет чуть больше 387 млн руб. Она потребовала признать договор ничтожным и применить последствия недействительности сделки в виде двусторонней реституции. Надзорный орган указывал также, что регион мог применить процедуру изъятия земель для госнужд, поэтому выбранный способ получения имущества незаконен.

В 2021 году суд арбитражный суд Пермского края в удовлетворении требований отказал. Это решение устояло в апелляции, но арбитражный суд Уральского округа вернул дело на новое рассмотрение. На этот раз первая инстанция признала сделку ничтожной, но отказала в применении последствий ее недействительности. Прокуратура с таким решением тоже не согласилась и снова попыталась оспорить его в апелляции. В ноябре 2022 года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу ведомства и оставил решение в силе.