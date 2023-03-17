Глава Минсельхоза Ливана заявил, что продление зерновой сделки отвечает интересам страны

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ливана Аббас аль-Хадж Хасан заявил, что продление соглашения о вывозе зерна из черноморских портов отвечает интересам республики.

«Достигнутые договоренности волнуют нас, поскольку мы закупаем такой стратегический продукт, как пшеница, за рубежом, в том числе в России»,— сказал господин аль-Хадж Хасан агентству ТАСС.

Он отметил, что Ливан предпочитает, чтобы ситуация на Украине вернулась «в привычное русло». «Конечно, зерно и удобрения можно закупать в США или, например, в Индии, но стоит вопрос, где это выгоднее делать»,— отметил чиновник.

Зерновая сделка была согласована в Стамбуле Россией и Украиной 22 июля 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН. Договоренности истекали 18 ноября 2022 года, но были автоматически продлены еще на 120 дней — до 18 марта 2023 года.

Подробнее о зерновой сделке читайте в публикации «Ъ» «И какого зерна, спрашивается».

Эрдни Кагалтынов