Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Минсельхоза Ливана заявил, что продление зерновой сделки отвечает интересам страны

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ливана Аббас аль-Хадж Хасан заявил, что продление соглашения о вывозе зерна из черноморских портов отвечает интересам республики.

«Достигнутые договоренности волнуют нас, поскольку мы закупаем такой стратегический продукт, как пшеница, за рубежом, в том числе в России»,— сказал господин аль-Хадж Хасан агентству ТАСС.

Он отметил, что Ливан предпочитает, чтобы ситуация на Украине вернулась «в привычное русло». «Конечно, зерно и удобрения можно закупать в США или, например, в Индии, но стоит вопрос, где это выгоднее делать»,— отметил чиновник.

Зерновая сделка была согласована в Стамбуле Россией и Украиной 22 июля 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН. Договоренности истекали 18 ноября 2022 года, но были автоматически продлены еще на 120 дней — до 18 марта 2023 года.

Подробнее о зерновой сделке читайте в публикации «Ъ» «И какого зерна, спрашивается».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...