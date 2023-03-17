Доходы сохранят от публикации

Парламент Татарстана по итогам декларационной кампании этого года планирует опубликовать лишь общее число депутатов, которые представили в парламент сведения о своих доходах и имуществе. Конкретные данные по каждому депутату раскрываться не будут. Такие поправки в республиканский закон одобрил профильный комитет Госсовета. Для раиса Татарстана Рустама Минниханова, а также сотрудников его администрации и членов регионального правительства порядок публикации деклараций пока не определен. В пресс-службе главы региона отметили, что пока чиновники подают свои сведения «как обычно». Ранее президент России Владимир Путин разрешил госслужащим не публиковать декларации на время проведения спецоперации на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tatarstan.ru Фото: tatarstan.ru

Госсовет Татарстана определил порядок размещения на своем официальном сайте «обобщенной информации» об исполнении депутатами обязанности предоставлять сведения о доходах и имуществе. Согласно законопроекту, который одобрил профильный комитет, в интернете будет опубликована только информация о количестве депутатов, которые направили в Госсовет свои декларации, а также число парламентариев, «ненадлежаще исполнивших обязанность».

Данные о том, сколько заработал за отчетный год конкретный депутат, какими объектами недвижимости и транспортными средствами он владеет, публиковаться не будут. Также общественность не сможет узнать, кто из депутатов попытался скрыть свое имущество или указал недостоверную информацию о своих доходах. Ожидается, что законопроект окончательно одобрят на заседании Госсовета на следующей неделе.

На заседании парламентского комитета по госстроительству и местному самоуправлению его председатель Альберт Хабибуллин («Единая Россия») заверил, что «никто без контроля не остается». По его словам, депутаты, работающие в Госсовете на постоянной основе, уже направили в парламент свои декларации. «Коллеги, работающие на непостоянной основе, в случае отсутствия расходов, превышающие размер доходов, имеют возможность представить уведомления»,— сказал господин Хабибуллин.

Глава комитета также напомнил, что в Госсовете продолжит работать комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов. Ее возглавляет вице-спикер парламента и глава фракции «Единой России» Юрий Камалтынов.

На сессии в феврале депутаты уже вносили изменения в закон «О статусе депутата Государственного Совета РТ». Было закреплено, что теперь республиканские депутаты, работающие в парламенте «без отрыва от основной деятельности», будут разово подавать декларации о доходах «в течение четырех месяцев со дня избрания». После этого — лишь в случае совершения крупной сделки, превышающей общий с супругами доход за три предшествующих года. Таким образом ежегодно будут отчитываться только 22 из 100 депутатов Госсовета. В их числе спикер Фарид Мухаметшин, его заместители Юрий Камалтынов и Марат Ахметов, секретарь парламента Лилия Маврина, а также председатели профильных комитетов и их заместители.

Аналогичные условия декларирования доходов были установлены для депутатов муниципальных парламентов (городских и сельских советов, а также Казанской думы). Соответствующие изменения внесли в другой республиканский закон.

Ранее Госдума приняла изменения в федеральный закон, согласно которым информация о доходах депутатов всех уровней (включая оплачиваемых) будет публиковаться на сайтах парламентов лишь в обобщенном виде, без указания персональных данных. Конкретный порядок должны определить законодательные органы.

Парламентарии Татарстана, поддержавшие такие нововведения, указывали, что это облегчит им работу. «Наши оппоненты могут использовать эту информацию. Зачем нам перед врагом выворачивать все наизнанку?» — говорил „Ъ“ депутат от ЛДПР Эдуард Шарафиев.

Пока неясно, в каком виде о своих доходах будут отчитываться исполнительные власти Татарстана. Вчера руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова сказала „Ъ“, что в настоящий момент сотрудники администрации Рустама Минниханова и члены правительства региона подают свои декларации «как обычно». Она уточнила, что чиновники «сейчас в процессе оформления деклараций». «По закону должны подать их до 1 апреля, еще месяц дается на анализ, то есть до 1 мая»,— указала она. В прежние годы сведения о доходах чиновников публиковались в течение 14 рабочих дней после этой даты. «Если что-то изменится к 1 мая, дадим знать»,— пообещала „Ъ“ госпожа Галимова.

Напомним, что в конце декабря президент страны Владимир Путин на период спецоперации РФ на Украине отменил публикацию деклараций чиновников. «Предоставление таких сведений общероссийским СМИ для опубликования не осуществляется»,— говорится в его указе. «Еще раз повторяю, это не обязательно, исходим прежде всего из этого. Главное — декларацию подать, а публикация — это вторично»,— заявил на этой неделе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Теперь депутаты не будут подотчетны перед избирателями. Это отказ от прежней, хоть и достаточно формальной, политики открытости»,— говорит казанский политолог Сергей Сергеев. Он отмечает, что раньше «серьезной ответственности» за недостоверную информацию у депутатов, как правило, не было. Санкциям могли подвергаться в основном оппозиционные депутаты. «В общем, этот механизм против оппозиционных депутатов так или иначе останется»,— полагает он. Вместе с тем господин Сергеев не исключает, что чиновники исполнительных органов могут публиковать о своих доходах более детальную информацию. «Считается, что за исполнительной властью должен быть более жесткий контроль»,— полагает он.

Напомним, все депутаты Госсовета Татарстана отчитываются о доходах и имуществе семьи с 2014 года. До этого декларации подавали лишь депутаты на постоянной основе. По итогам 2021 года 98 депутатов Госсовета Татарстана (два места в Госсовете на момент сдачи деклараций были вакантными) и члены их семей заработали 2,1 млрд руб. Самым богатым оказался глава холдинга «Ак барс» Иван Егоров с доходом 212 млн руб., а среди тех, кто получает зарплату из бюджета,— спикер Госсовета Фарид Мухаметшин (семья задекларировала более 36 млн руб.). Самым состоятельным членом правительства в прошлом году оказался министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров (общий доход семьи с учетом продажи имущества превысил 193 млн руб.). Рустам Минниханов за 2021 год задекларировал 8,6 млн руб., а доход его супруги Гульсины Миннихановой, владеющей бизнесом, сократился до 166,7 млн руб.

Кирилл Антонов