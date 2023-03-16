Депутаты и аудиторы будут чаще встречаться

Госдума в четверг заслушала отчет о работе Счетной палаты (СП) за 2022 год. Впервые с этим докладом перед депутатами выступил не председатель СП, а и. о. главы Галина Изотова. Работа ведомства была одобрена единогласно, однако председатель Думы Вячеслав Володин остался доволен не всеми вопросами своих коллег и даже предположил, что некоторые из них недостаточно хорошо знают свои полномочия. В связи с этим спикер предложил закрепить в думском регламенте практику обязательных встреч парламентариев с главой СП и аудиторами накануне годового отчета. Впрочем, депутаты заверили “Ъ”, что подобные беседы и так проводятся регулярно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин (справа) считает, что депутатам (в центре — первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков) и членам Счетной палаты (слева — и. о. ее председателя Галина Изотова) нужно встречаться как можно чаще

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин (справа) считает, что депутатам (в центре — первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков) и членам Счетной палаты (слева — и. о. ее председателя Галина Изотова) нужно встречаться как можно чаще

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

И. о. председателя СП Галина Изотова (новый глава палаты после отставки Алексея Кудрина в ноябре 2022 года пока не назначен) начала выступление со слов о «сложившейся международной обстановке и беспрецедентном санкционном давлении». «Теперь почти во всех наших отчетах появилась оценка влияния введенных против нашей страны санкций как на деятельность самих объектов проверки, так и в целом на отрасли экономики, особенно на высокотехнологичные и наукоемкие»,— пояснила она. Не забросило ведомство и тему коронавируса: в 2022 году продолжилась работа по оценке эффективности бюджетных расходов на борьбу с инфекцией. А с начала специальной военной операции аудиторы «в оперативном порядке» участвуют в проверке расходов и на нее. Позже их проверят еще раз «в рамках комплекса контрольных мероприятий по исполнению бюджета за 2022 год».

Госпожа Изотова также сообщила, что по поручению депутатов была изменена методология проверок в финансово-бюджетной сфере. «Мы сделали акцент прежде всего на системные нарушения и недостатки»,— отметила она, добавив, что их причиной обычно является «недостаточность нормативного регулирования».

Всего в 2022 году СП завершила 338 мероприятий, в том числе 23 проверки по запросам Думы.

Выявлено нарушений на 886 млрд руб., большая часть которых приходится на нарушения требований к бухгалтерской отчетности.

Часто они носят процедурный характер, но случаются и хищения, мошенничество, коррупция. «Поэтому в правоохранительные органы в 2022 году передано 37 материалов, 93 дела возбуждено об административных правонарушениях, 182 должностных лица привлечены к ответственности»,— рапортовала и. о. главы СП. В казну по итогам этой работы вернулось 8,9 млрд руб. (подробнее об отчете СП — см. “Ъ” от 7 марта).

Помимо проверок в 2022 году СП провела экспертизы 1352 проектов нормативно-правовых актов, включая 585 федеральных законопроектов.

По итогам экспертиз выдано 874 рекомендации, 506 из которых были реализованы. Госпожа Изотова попросила депутатов активнее использовать эти рекомендации в своих законодательных инициативах. В свою очередь, председатель комитета Думы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») заверил, что СП откликается почти на все предложения депутатов, которые «с ажиотажем» требуют от него скорейших проверок. Пришлось даже обязать комитеты предварительно обсуждать свои предложения с аудиторами, чтобы они «не носили местечковый характер», посетовал господин Морозов.

Наконец, депутаты перешли к вопросам. Евгения Бессонова (КПРФ) интересовало, анализирует ли СП вывод активов из страны и как собирается исправлять эту ситуацию. Галина Изотова ответила, что этот вопрос не входит в полномочия ее ведомства, но если будет поручение Думы, то СП этим займется. Валерий Гартунг («Справедливая Россия — За правду») спросил, когда СП проверит «Почту России». Глава ведомства признала, что госкомпанию не проверяли уже очень давно и, если депутаты считают это важным, СП спланирует такое мероприятие. «Уважаемые коллеги, мы с вами формируем предложения в план проведения проверок, направляем в СП. Посмотрите свои полномочия. Кто мешает?» — возмутился Вячеслав Володин.

Наконец, Михаил Делягин (СРЗП) позволил себе проявить немного скепсиса, уточнив у госпожи Изотовой, не считает ли она, что «в силу используемых методик основная часть нарушителей, возможно, даже преступников, остается безнаказанной». И. о. главы СП невозмутимо повторила, что большинство выявленных недостатков связано с ошибками «системного характера».

По итогам дискуссии спикер Володин предложил внести изменения в регламент Думы, чтобы накануне отчета СП ее глава и аудиторы встречались с думскими фракциями и председателями профильных комитетов.

«Мы для себя соответствующие берем обязательства и планку, выходим из сложившегося комфорта, зоны комфорта»,— объяснил он. Правда, позже депутаты заверили “Ъ”, что такая практика существует и сейчас. Так, члены комитета по труду, по словам его главы Ярослава Нилова (ЛДПР), регулярно встречаются с аудитором Сергеем Штогриным, а накануне отчета СП фракция ЛДПР встретилась с Галиной Изотовой и аудиторами. О «тесной работе» с СП заявил “Ъ” и глава комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ): «На этой неделе в преддверии отчета СП аудитор Андрей Батуркин, с которым мы давно конструктивно сотрудничаем, весьма содержательно представил данные, касающиеся вопросов ведения нашего комитета».

В своих заключительных выступлениях деятельность СП хвалили представители всех фракций. Правда, Николай Коломейцев (КПРФ) все же посетовал, что после изменения Конституции главу СП назначает уже не Госдума, а Совет федерации, поэтому «любознательность Думы упала» и она стала направлять в СП меньше запросов. Как бы то ни было, отчет контрольного ведомства депутаты одобрили единогласно (381 — за).

Ксения Веретенникова