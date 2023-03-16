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Коммерсантъ FM
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Минтруд предложил снизить страховые взносы за работников младше 18 лет

Минтруд РФ предлагает снизить тарифы страховых взносов за работников младше 18 лет до 7,6%. Об инициативе журналистам рассказал замминистра Андрей Пудов. В министерстве рассчитывают, что мера поспособствует трудоустройству подростков в летний период.

«Для старшеклассников, студентов колледжей подработка в период каникул или в свободное от учебы время – возможность определиться с выбором профессии или получить первый профессиональный опыт. Но не всегда работодатели готовы идти навстречу и предоставлять такую возможность: снижение ставки сделает для них трудоустройство молодых соискателей более привлекательным»,— указал господин Пудов (цитата по ТАСС).

Сейчас стандартный размер тарифа с выплат, не превышающих единую предельную базу страховых взносов, составляет 30% (22% — обязательное пенсионное страхование, 2,9% — обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством, 5,1% — обязательное медицинское страхование). Пониженный тариф может начать действовать с 1 января 2024 года. Мера коснется как организаций, так и ИП, которые принимают на работу молодых людей 14-18 лет по трудовому договору или ГПХ. Соответствующие законопроекты вынесены на общественное обсуждение.

Рынок труда в России существенно помолодел, и на работу вышли подростки. По данным Минэкономразвития, летом 2022 в качестве самозанятых были зарегистрированы 77 тыс. человек, которым от 14 до 18 лет.

Подробнее о том, почему бизнес начал нанимать на работу несовершеннолетних самозанятых – в материале «Ъ FM» «Подростки захватывают рынок труда».

Григорий Лейба

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