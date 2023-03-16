Саратов ищет парковку

В Саратове в очередной раз обсуждается возможность организации муниципальных платных парковок в центре города. На заседании комиссии по транспорту Общественной палаты региона, состоявшемся на этой неделе, заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благо­устройства и транспорта мэрии Игорь Поздникин отметил, что уже разработано необходимое положение и проведены расчеты. Ранее в администрации Саратова уже несколько раз поднималась эта тема, но до реализации не ­дошло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Платные парковки в Саратове обсуждают уже несколько лет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Платные парковки в Саратове обсуждают уже несколько лет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Администрация Саратова готова ввести на территории города платные парковки. Об этом на заседании комиссии Общественной палаты региона по транспорту и дорожной инфраструктуре объявил заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта саратовской мэрии Игорь Поздникин. Об этом по итогам заседания рассказали в пресс-службе областной ОП. По словам господина Поздникина, план создания платных парковочных мест в центре города находится на «высокой стадии готовности»: разработаны положение пользования платными парковочными местами, методика расчета платы за парковку, проведены финансовоэкономические расчеты.

Председатель комиссии Саратовской городской думы по городскому хозяйству, градостроительству, архитектуре, транспорту, связи и торговле Вячеслав Тарасов на том же мероприятии объявил, что «проект по созданию платных парковок проработан, готов, находится на стадии внедрения».

В Общественной палате региона рассказали, что участники заседания подчеркнули, что проект создания платных парковок «должен быть детально проработан», они должны соответствовать современным требованиям, оснащены современным оборудованием, создаваться дополнительно к имеющимся парковочным местам и быть доступными для граждан.

Каких-либо деталей проекта на заседании не озвучили, в администрации Саратова их также не сообщают. В официально публикуемой мэрией документации обнаружить материалы, связанные с платными парковочными местами в центре города, «Ъ» не удалось. Также на заседании шла речь о том, что обслуживать парковки должна муниципальная ­организация.

Планы создания в Саратове платных парковочных мест вынашиваются с 2017 года. Тогда администрация города разработала проект постановления «Об установлении порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Саратов», который предполагал, что зона платной парковки включит в себя участок между улицами Соколовой, Чернышевского, Астраханской и Рабочей, а также территорию у железнодорожного вокзала. В мэрии полагали, это должно было решить проблему пробок на дорогах и увеличить скорость движения автомобильного потока. Информации о стоимости парковочного места не было, но не исключалось, что некоторые категории граждан смогут получить льготы. При этом в горадминистрации были готовы к тому, что проект будет реализовывать инвестор, так как в бюджете средств для этого не было.

В городской думе тогда назвали проект недоработанным и следующий раз к обсуждению вернулись только в 2021 году, когда депутаты муниципального собрания объявили, что дали чиновникам мэрии поручение разработать варианты введения в центре города платных парковок. Занимавший на тот момент пост главы Саратова Михаил Исаев объявил, что платные паркинги — «необходимость, продиктованная временем». «Прогнозно специалисты видят более 3000 мест в историческом центре, которые должны работать в будни с 8.00 до 20.00 часов»,— заявлял тогда господин Исаев. Цена парковки на тот момент не называлась, но власти города утверждали, что для жителей центра города будут предусмотрены скидки, а ночная парковка будет бесплатной.

Сейчас, по информации портала 2 ГИС, в Саратове работает 87 платных парковок и автостоянок, все они принадлежат частным организациям, стоимость часа парковочного места в среднем составляет 50 руб. По данным на 2021 год, в областном центре насчитывалось около 360 тыс. автомобилей.

Руководитель Саратовского отделения «Всероссийского общества автомобилистов» Дмитрий Зиновьев считает, что введение платных парковок способно решить проблему загруженности дорог, но адекватной ценой он считает около 100 руб. за рабочий день. «За разумные деньги люди могли бы ими пользоваться, в конце концов все приезжают в торговые центры и пользуются платными паркингами. Возможно, это решило бы и проблемы наличия свободных парковочных мест в центре города. Надо смотреть, как это будет реализовано»,— пояснил господин Зиновьев.

Сергей Петунин