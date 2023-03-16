За девять лет собственные доходы Крыма выросли в четыре раза

За девять лет собственные доходы Крыма выросли более чем в четыре раза. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» глава региона Сергей Аксенов.

«Со своей стороны нарастили налоговую базу, собственные доходы за эти девять лет [выросли] более чем в четыре раза. Это все сделано благодаря и поддержке государственного финансирования и созданию привлекательных условий для бизнеса», - отметил Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что в Крыму кратно выросло количество самозанятых.

На 2023 год бюджет Крыма принят с дефицитом в 8,2 млрд руб. Планируемый объем доход составляет 228,3 млрд руб., расходов - 236,5 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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