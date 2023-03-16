ЕЦБ взялся за основной инструмент

Поворотным моментом в развитии банковского кризиса может стать решение Европейского центрального банка поднять ключевую ставку. Ведущие инвестдома, в том числе Goldman Sachs, предупреждали: более жесткая денежно-кредитная политика будет дополнительной нагрузкой на финансовую систему. Тем не менее в Европе к сигналам не прислушались. Регулятор поднял ставку на 50 базисных пунктов — до 3,5%. При том, что проблемы Credit Suisse пока нельзя считать решенными: проблемному банку пообещали дать кредит в размере 50 млрд швейцарских франков, однако примерно столько же из него вывели клиенты через депозиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kai Pfaffenbach , Reuters Фото: Kai Pfaffenbach , Reuters

Как повышение ставки ЕЦБ повлияет на развитие ситуации? И не станет ли это триггером для полномасштабного кризиса? Экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов считает, что у европейского Центробанка сейчас есть два пути:

«В начале недели сомнений в том, что ЕЦБ поднимет ставку на 50 базисных пунктов, ни у кого не осталось, особенно после рекордной французской инфляции. Сообщение о проблемах Credit Suisse и рост цен во Франции отделяли считаные минуты. Потом все начали говорить о том, что в Европе сложилась не совсем стандартная обстановка. Если в Европе повышаются процентные ставки, то растет стоимость заимствования, нагрузка на банковский сектор и так далее. И появились сомнения. В банковском секторе есть проблема, и она серьезная. Если один банк еще можно выручить, то по цепочке многие могут пострадать. Но, тем не менее, если ЕЦБ сейчас считает, что проблемы банковского сектора вторичны, о чем думает рынок? Значит, инфляция такая, что с ней нужно бороться, даже несмотря на то, что мы можем подойти к серьезному банковскому и финансовому кризису».

Годовая инфляция в Еврозоне по итогам февраля снова выросла и преодолела отметку в 8,5%. В 2022 году, как сообщил регулятор, показатель будет «слишком высоким». Акции банков на решение ЕЦБ снова отреагировали снижением. И все же, это наименее болезненный путь, считает вице-президент Банк Санкт-Петербург Дмитрий Шагардин:

«ФРС и ЕЦБ сейчас находятся в очень непростой ситуации, это очевидно. Безусловно, у столь серьезного и быстрого повышения ставок, которое мы видели с вами в 2022-м и 2023 году, будут последствия. И первые последствия мы видим и в США, и в Европе: не все выдерживают такую ситуацию. У банков на балансах большое количество вложений в те же самые государственные облигации. При повышении ставок доходности растут, цены падают, и у банков образуются очень серьезные убытки по портфелям ценных бумаг.

Поэтому политика, которой продолжает придерживаться ЕЦБ, конечно, будет негативно отражаться на финансовой системе, вопрос лишь в масштабах всего этого дела. На рынке ест поговорка, что ФРС повышает процентные ставки до тех пор, пока что-то не сломается. Думаю, чтопервые поломки уже начались. Теперь у центральных банков дилемма. Решение ЕЦБ абсолютно выверенное и, наверное, правильное, потому что если бы они в ответ на кризис Credit Suisse не повышали бы ставку, то рынок мог расценить это как признание наличия больших проблем в банковской системе».

Впрочем, в сообщении европейского регулятора сказано, что банковский сектор Евросоюза устойчив, обладает сильным капиталом и ликвидностью. Ведомство не отказалось от своей главной цели — вернуть инфляцию к 2% в год.

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Иван Якунин