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Коммерсантъ FM
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ЕЦБ взялся за основной инструмент

Почему европейский регулятор повысил ключевую ставку

Поворотным моментом в развитии банковского кризиса может стать решение Европейского центрального банка поднять ключевую ставку. Ведущие инвестдома, в том числе Goldman Sachs, предупреждали: более жесткая денежно-кредитная политика будет дополнительной нагрузкой на финансовую систему. Тем не менее в Европе к сигналам не прислушались. Регулятор поднял ставку на 50 базисных пунктов — до 3,5%. При том, что проблемы Credit Suisse пока нельзя считать решенными: проблемному банку пообещали дать кредит в размере 50 млрд швейцарских франков, однако примерно столько же из него вывели клиенты через депозиты.

Фото: Kai Pfaffenbach , Reuters

Фото: Kai Pfaffenbach , Reuters

Как повышение ставки ЕЦБ повлияет на развитие ситуации? И не станет ли это триггером для полномасштабного кризиса? Экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов считает, что у европейского Центробанка сейчас есть два пути:

Можно ли считать крах SVB предвестником глобального кризиса

Можно ли считать крах SVB предвестником глобального кризиса

«В начале недели сомнений в том, что ЕЦБ поднимет ставку на 50 базисных пунктов, ни у кого не осталось, особенно после рекордной французской инфляции. Сообщение о проблемах Credit Suisse и рост цен во Франции отделяли считаные минуты. Потом все начали говорить о том, что в Европе сложилась не совсем стандартная обстановка. Если в Европе повышаются процентные ставки, то растет стоимость заимствования, нагрузка на банковский сектор и так далее. И появились сомнения. В банковском секторе есть проблема, и она серьезная. Если один банк еще можно выручить, то по цепочке многие могут пострадать. Но, тем не менее, если ЕЦБ сейчас считает, что проблемы банковского сектора вторичны, о чем думает рынок? Значит, инфляция такая, что с ней нужно бороться, даже несмотря на то, что мы можем подойти к серьезному банковскому и финансовому кризису».

Годовая инфляция в Еврозоне по итогам февраля снова выросла и преодолела отметку в 8,5%. В 2022 году, как сообщил регулятор, показатель будет «слишком высоким». Акции банков на решение ЕЦБ снова отреагировали снижением. И все же, это наименее болезненный путь, считает вице-президент Банк Санкт-Петербург Дмитрий Шагардин:

«ФРС и ЕЦБ сейчас находятся в очень непростой ситуации, это очевидно. Безусловно, у столь серьезного и быстрого повышения ставок, которое мы видели с вами в 2022-м и 2023 году, будут последствия. И первые последствия мы видим и в США, и в Европе: не все выдерживают такую ситуацию. У банков на балансах большое количество вложений в те же самые государственные облигации. При повышении ставок доходности растут, цены падают, и у банков образуются очень серьезные убытки по портфелям ценных бумаг.

Почему ЕЦБ может опередить ФРС по темпам повышения ставок

Почему ЕЦБ может опередить ФРС по темпам повышения ставок

Поэтому политика, которой продолжает придерживаться ЕЦБ, конечно, будет негативно отражаться на финансовой системе, вопрос лишь в масштабах всего этого дела. На рынке ест поговорка, что ФРС повышает процентные ставки до тех пор, пока что-то не сломается. Думаю, чтопервые поломки уже начались. Теперь у центральных банков дилемма. Решение ЕЦБ абсолютно выверенное и, наверное, правильное, потому что если бы они в ответ на кризис Credit Suisse не повышали бы ставку, то рынок мог расценить это как признание наличия больших проблем в банковской системе».

Впрочем, в сообщении европейского регулятора сказано, что банковский сектор Евросоюза устойчив, обладает сильным капиталом и ликвидностью. Ведомство не отказалось от своей главной цели — вернуть инфляцию к 2% в год.

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Иван Якунин

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