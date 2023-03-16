В Краснодаре отремонтируют часть улицы Дзержинского

В Краснодаре отремонтируют 1,7 км улицы Дзержинского — от улицы Лузана до шоссе Нефтяников. Работы пройдут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас на участке рабочие демонтируют бортовые камни и скоро начнут снимать старое дорожное покрытие. Также там заменят дорожные знаки и отремонтируют тротуар в тех местах, где это необходимо. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Белугина, ежедневно по этому участку дороги проезжает несколько тысяч машин, поскольку это одна из основных дорог от ТЦ «Красная Площадь» в центр города.

Параллельно по нацпроекту выполняют ремонт на улицах Димитрова, Думенко, Кавказской, Карякина, Орджоникидзе, Первомайской, Спортивной, Таманской и Чернышевского, а также на улице Шевченко в станице Елизаветинской. На 13 улицах работы уже завершили.

Татьяна Ручкина

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