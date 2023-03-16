Песков: совещание Путина с правительством перенесено на 22 марта из-за затянувшегося съезда РСПП

Совещание президента России Владимира Путина с правительством, которое планировалось сегодня, 16 марта, перенесено на 22 марта, поскольку съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) продлился дольше запланированного. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В связи с тем что мероприятие по линии РСПП длилось дольше, чем было запланировано, и принимая во внимание международный контакт, который предстоит сегодня, совещание с членами правительства переносится на 22 марта»,— сообщил представитель Кремля журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Владимир Путин сегодня также должен провести переговоры с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

Ежегодный съезд РСПП прошел сегодня, 16 марта, в Московском международном доме музыки и продлился около двух часов. После глава государства провел закрытую встречу с членами бюро РСПП, где обсуждались, в частности, налоговые вопросы.

Лусине Баласян