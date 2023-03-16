Песков: Путин обсуждал с членами бюро РСПП налоговые вопросы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что в ходе закрытой встречи Владимира Путина с членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсуждались налоговые вопросы.

На вопрос журналистов, обсуждались ли налоговые вопросы, господин Песков ответил: «Обсуждались». Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что встреча прошла содержательно. «Очень интересная, содержательная, предметная. Целый ряд поручений дан правительству»,— рассказал Дмитрий Песков журналистам.

Ежегодный съезд РСПП прошел сегодня, 16 марта, в Московском международном доме музыки. Владимир Путин впервые встретился с ведущими российскими предпринимателями 24 февраля 2022 года. Встреча продлилась около двух часов, затем глава государства провел закрытую встречу с членами бюро правления РСПП.

Лусине Баласян