В Сакском районе Крыма сбили беспилотник

В Сакском районе Крыма российские силы ПВО сбили беспилотник. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Беспилотники, периодически долетающие, сбиваются средствами ПВО. Буквально несколько часов назад в Сакском районе беспилотник был сбит»,— отметил Сергей Аксенов. В своем Telegram-канале он уточнил, что ситуация контролируется.

Средства ПВО регулярно сбивают беспилотные летательные аппараты в районе Крыма и Севастополя. 14 марта в районе Крыма в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Татьяна Ручкина

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