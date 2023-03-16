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Коммерсантъ FM
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Путин поручит продумать «более гибкий» механизм работы со средствами на счетах «С»

Президент РФ Владимир Путин поручит кабмину продумать более гибкие механизмы оперирования средствами, которые попадают на счета для нерезидентов из недружественных юрисдикций (счета «С»). С соответствующим заявлением глава государства выступил на съезде РСПП.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Понимаю, что это (блокировка средств на счетах ''С''.—"Ъ") в известной степени ограничивает возможности добросовестных наших друзей и партнеров, которые работали, работают и хотят работать дальше. Мы должны как-то скорректировать свою позицию… Я попрошу правительство продумать это»,— отметил господин Путин.

Помимо этого, президент РФ намерен поручить кабмину подумать о «более гибкой ситуации» в части выплаты дивидендов нерезидентам. «Но при условии, что эти средства будут направляться в том числе, а может быть и прежде всего, на развитие бизнеса внутри России»,— указал господин Путин.

С 5 марта 2022 года все выплаты в пользу лиц из недружественных государств производятся на специальный счет, открытый в российском банке. Для вывода средств со специального счета «С» нужно разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. 24 февраля Bloomberg сообщило о том, что на счетах иностранных инвесторов в Москве «накапливаются миллиарды».

Григорий Лейба

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