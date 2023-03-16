Большинство швейцарцев впервые высказалось за сближение с НАТО

Впервые в истории Швейцарии большинство ее граждан высказались за сближение страны с НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованные на сайте Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии.

Через год после начала военного конфликта на Украине швейцарцы стали куда пессимистичнее относиться к будущему своей страны. Ухудшения ситуации теперь ожидают 19% швейцарцев против 13% в январе 2022 года. Главными угрозами для Швейцарии участники опроса назвали войну, климатические изменения и экономический кризис.

Чтобы справиться с военной угрозой, Швейцарии необходимо сблизиться с НАТО. Так считают 55% опрошенных. Два года назад доля респондентов, придерживающихся этого же мнения, составляла 45%. При этом 53% швейцарцев теперь считают, что принцип нейтралитета не противоречит военному сотрудничеству Швейцарии с Североатлантическим альянсом. Сдержаннее швейцарцы стали относиться и к самому принципу нейтралитета: положительно его оценивает теперь 91% населения, годом ранее — 97%. Однако, несмотря на это, вступление страны в НАТО поддерживает лишь треть населения, следует из опроса.

О том, почему власти Швейцарии заговорили о сближении с США и Североатлантическим альянсом,— в материале «Ъ» «Идентификация Берна».

Кирилл Сарханянц