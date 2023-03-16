Машинальный займ

В Удмуртии количество выданных автокредитов в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года увеличилось на 7%, при этом средний размер займа снизился на 10%. Эксперты считают, что на положительную динамику повлияли госпрограммы, направленные на покупку новых авто отечественного производства. Также наблюдается рост автокредитов на машины с пробегом. Самой популярной машиной, покупаемой в кредит, стала Lada. По ожиданиям экспертов и представителей банков, в 2023 году рост автокредитования сохранится, однако его динамика будет зависеть от действия льготных программ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По сведениям Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в Удмуртии количество выданных автокредитов в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года увеличилось на 7% и составило 933. При этом оно сохранилось практически на том же уровне, что и в январе 2022 года, когда было выдано 938 автокредитов.

«После некоторого сокращения выдачи в конце прошлого года, уже в январе рынок автокредитов заметно активизировался. Стоит отметить, что не характерное для “высокого сезона” снижение выдачи в декабре было связано с приостановкой государственной программы льготного автокредитования в конце прошлого года. Однако уже в январе данная программа возобновилась, следствием чего стал рост количества выданных автокредитов»,— прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Средний размер выданных автокредитов за тот же период снизился на 10% и составил 936 тыс. руб. В январе 2022 года средний размер займа составлял 988,6 тыс. руб. Господин Волков считает, что снижение произошло также на фоне возобновления госпрограммы льготного автокредитования. «Необходимо отметить, что данная госпрограмма распространяется только на новые автомобили отечественного производства, которые, в целом, дешевле новых иномарок. Постепенно растет и доля кредитования на покупку автомобилей с пробегом, что также влияет на средний размер автокредита в сторону его уменьшения»,— добавил Алексей Волков.

При этом, по данным Объединенного кредитного бюро в 2022 году количество выданных автокредитов в России сократилось в годовом отношении на 44%, объемы выдач – на 39%. В 2022 году было выдано 462,5 тыс. кредитов на 549,3 млрд руб., годом ранее банки выдали 830,6 тыс. кредитов на 907,53 млрд руб. Средний размер автокредита вырос на 9%: с 1,09 до 1,19 млн руб.

В ВТБ в Удмуртии также рассказали об увеличении выдачи автокредитов. По итогам двух месяцев 2023 года было выдано более 210 займов на общую сумму 211 млн руб., что более чем в 1,5 раза выше результата за аналогичный период прошлого года по числу сделок и почти на треть — по объему. Средний чек кредита на покупку автомобиля в республике составил 980 тыс. руб.

«Наши показатели за первые два месяца года демонстрируют, что рынок автокредитования постепенно выходит на траекторию роста. В январе-феврале в республике он уже достиг показателей аналогичного периода 2022 года, когда спрос на покупку машин был на пиковых значениях. Мы рассчитываем, что положительная динамика спроса на автокредитование в ближайшее время сохранится. Важную роль в этом сыграет расширение поставок в Россию автомобильных зарубежных брендов, особенно азиатских, а также увеличение производства отечественного автопрома»,— рассказала управляющий ВТБ в Удмуртии Екатерина Шумкова.

В этом году наблюдается феномен, когда темпы выдачи кредитов на подержанные автомобили существенно опережают кредитование покупок новых авто, говорит эксперт автобизнеса Илья Назаров. Со ссылкой на агентство «Автостат» он добавил, что в феврале 2023 года было выдано на 30% больше кредитов на авто с пробегом, чем в феврале 2022 года. «Можно ожидать, что этот тренд продолжится в течение всего 2023 года, так как при общем снижении покупательской способности растет интерес к покупке подержанных автомобилей. На данный момент основное ограничение по дальнейшему росту автокредитов и связанных с ними продаж машин – это высокие процентные ставки. По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% за счет эффекта высокой базы весны прошлого года, поэтому можно ожидать снижения ключевой ставки и последующего снижения кредитных ставок банков»,— прокомментировал господин Назаров.

Эксперт рассказал, что основные направления поддержки продаж автокредитов — льготные ставки от автопроизводителей, цель которых увеличение спроса на машины конкретной марки, и меры господдержки, направленные на увеличение спроса на все новые автомобили отечественной сборки. «Сейчас действуют две государственные программы по автокредитам: “Семейный автомобиль” и “Льготный автокредит”. И они показывают свою эффективность. По данным “Автостата”, несмотря на общее падение рынка автомобилей, доля продаж недорогих Lada Granta с использованием льготного кредитования резко возросла до рекордных 27% в феврале»,— рассказал Илья Назаров.

Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев считает, что тенденция повышенного интереса к покупке машин в кредит продолжится.

«Выдача автокредитов в ближайшие месяц-два ускорится из-за того, что под лето активизируется бизнес для закупки транспорта под свои нужды. В этом году ниши, связанные с личным транспортом, растут с заметным опережением»,— поделился господин Матвеев.

Чаще всего в автокредит берут автомобили Lada, говорит эксперт. По его мнению, главным преимуществом отечественных авто всегда была относительно низкая цена. «Поэтому производителю нужно постараться сохранить это преимущество. Наши соотечественники крайне редко готовы купить российский товар по цене дороже, чем его зарубежные аналоги. Также популярными остаются южнокорейские Hyundai и Kia и китайские марки Chery и Haval»,— сказал Дмитрий Матвеев.

В банке «Открытие» также рассказали, что самой популярной маркой авто стала Lada — 90% от всех выдач автокредитов по госпрограмме. В январе-феврале 2023 года доля автокредитов, выданных в банке на покупку автомобилей с пробегом, составила 57% по количеству сделок и 59% — по объему выдач. Клиенты чаще брали автокредиты на новые машины марок Lada, Haval, Kia, Hyundai и Chery и подержанные Kia, Hyundai, Lada, Toyota и Volkswagen, говорят в банке.

Руководитель «Открытия Авто» Марина Дембицкая считает, что в 2023 году можно ожидать два сценария развития событий на рынке автокредитования. «В случае, если Минпромторг дофинансирует программу льготного автокредитования, то скорее всего рынок прирастет на 30%, превысив объемы 2021 года. Без этого сценария прирост рынка составит 15-20% к уровням 2022 года. Кроме этого, в связи с продолжающимся дефицитом предложения на первичном рынке, россияне продолжат активно брать кредиты на покупку подержанных машин»,— прокомментировала госпожа Дембицкая.

Татьяна Колегова