Кубанские производители одежды заключили контракты на поставку одежды на 61 млн рублей

Производители одежды из Краснодарского края заключили 285 контрактов на 61 млн руб. Еще по 63 контрактам на 9,5 млн руб. ведутся переговоры, сообщает пресс-служба администрации региона.

«В целом легкая промышленность края показывает уверенный рост. По итогам прошлого года объем отгрузки одежды кубанского производства составил 2,4 миллиарда рублей с ростом на 5,4 процента»,— отметил министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько.

Кубанские производители организовали стенды на международных выставках «CPM. Премьера моды в Москве-2023. Весна» и «CJF-ДЕТСКАЯ МОДА-2023. ВЕСНА». Одежду для детей представили марки «Экспрессия», «Бовебум», Monika MO, AP.Kids. Собственные бренды одежды для взрослых продемонстрировали Vivo Style, Odalia и Agenda.

Татьяна Ручкина

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