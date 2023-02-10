Хеликс приобрел белорусскую лабораторную сеть «Синэво»

Лабораторная служба Хеликс приобрела 100% медицинской лаборатории сети «Синэво», крупнейшей частной компании на рынке Беларуси. Компания ранее была частью международного холдинга «Медикавер».

На белорусском рынке «Синэво» предлагала более 1300 анализов, от самых распространенных до предназначенных для диагностики редких заболеваний. После подписания контракта в сеть Хеликс будут интегрированы 58 лабораторных пунктов в 23 городах и центральная лаборатория в Минске. Отметим, что «Синэво» — это единственная лаборатория на рынке частной медицины Беларуси, обладающая правом проводить микробиологические исследования.

«Хеликс» входит в число крупнейших сетей лабораторной диагностики с более чем 500 собственных и франчайзинговых центров в России и в Казахстане. Компания выполняет 60 млн исследований в год. Среди совладельцев «Хеликса» его гендиректор Юрий Андрейчук и Сайна Оторбаева, которую Forbes называл полной тезкой дочери бывшего премьер-министра Киргизии Джоомарта Оторбаева. Финансовые показатели компании не раскрываются.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в конце августа Хеликс запустил сервис Helix Express, позволяющий сдавать анализы быстро, бесконтактно и на 30% дешевле рыночной стоимости. За три года компания планирует масштабировать его на всю страну, вложив 5 млрд руб.

Подробнее – в интервью генерального директора и основателя Хеликса Юрия Андрейчука ««Менять клиентский опыт — это реально сложно».

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