«Без Запада не так уж и просто обходиться»

Президент России Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, где рассказал об успехах национальной экономики в новых условиях. В частности, глава государства поддержал предложение первого вице-премьера Андрея Белоусова ослабить ограничения для инвесторов, в том числе из недружественных стран. Речь идет о компаниях, которые пришли в РФ после февраля 2022 года. Что касается отечественного бизнеса, ему обещана государственная поддержка. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власть вынужденно смягчает правила игры.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Время, как мы понимаем, сложное, значит, и съезд особый — это с одной стороны. С другой, мероприятие больше напоминало производственное совещание и одновременно большую пресс-конференцию президента. Зато были красочные фразы от первого лица. Этим всегда славился съезд РСПП.
Президент России Владимир Путин
«Я девочка-припевочка, танцую и пою, я Ленина не знаю, но я его люблю». Я не знаю, о чем вы говорите, но я поддерживаю.
Вот выступает товарищ с места, иногда сильно волнуется, но тем не менее вносит передовые предложения. В зале министры правительства, их приглашают к микрофону для дачи разъяснений. Владимир Путин в своем докладе отметил, что экономика российская начинает жизнь в новых условиях, все у нас, естественно, хорошо, но будет еще лучше. А у них — на Западе — плохо, и будет еще хуже.
Президент России Владимир Путин
Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу. Репа — хороший продукт, но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать.
Глава государства сформулировал определение тому, кто такой на современном этапе хороший российский предприниматель — это тот, кто не прячет деньги в офшорах, помогает окружающим.
Президент России Владимир Путин
Мы же со многими здесь знакомы долгие годы, и я очень часто слышал: «Там надежнее». А теперь?
Как мы знаем, борьба с офшорами идет давно, и даже сейчас есть те, кто держит там деньги. И вот почти сенсация: в недружественных странах есть дружественные предприниматели. Им нужно помогать — препоны всяческие снимать, барьеры административные, дабы обеспечить приток инвестиций в Россию. И пусть они дивиденды заработанные выводят за рубеж — давайте разрешим. Что же, логично. В противном случае какой им смысл идти против своих, рисковать и вкладывать в страну, находящуюся под санкциями.
Их надо всячески поощрять, а мы, получается, притесняем — это даже политически неверно. Дальше — больше. Недружественные страны, по словам Владимира Путина, это не очень верное определение. Страны сами по себе как бы и ни при чем — правители у них отрицательные, а элиты неконструктивные. Как только они уйдут, тогда все изменится к лучшему. Видимо, следует еще подождать. Вопрос только в том, сколько.
Как мы видим, без Запада, каким бы плохим он ни был, не так уж просто обходиться. И это приходится признавать, и даже принимать советующие меры. В целом то, что прозвучало слово «разрешить» — это само по себе достижение.
А что же наши отечественные бизнесмены, им-то чего ждать? 15 марта Владимир Путин заявил о повсеместном расширении экономических свобод — это будет наш ответ на санкции. Сказано красиво, добавить нечего. Кроме того, что решить данный вопрос поручено прокурорам.
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