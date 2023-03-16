«Без Запада не так уж и просто обходиться»

Президент России Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, где рассказал об успехах национальной экономики в новых условиях. В частности, глава государства поддержал предложение первого вице-премьера Андрея Белоусова ослабить ограничения для инвесторов, в том числе из недружественных стран. Речь идет о компаниях, которые пришли в РФ после февраля 2022 года. Что касается отечественного бизнеса, ему обещана государственная поддержка. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власть вынужденно смягчает правила игры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Время, как мы понимаем, сложное, значит, и съезд особый — это с одной стороны. С другой, мероприятие больше напоминало производственное совещание и одновременно большую пресс-конференцию президента. Зато были красочные фразы от первого лица. Этим всегда славился съезд РСПП.

Президент России Владимир Путин «Я девочка-припевочка, танцую и пою, я Ленина не знаю, но я его люблю». Я не знаю, о чем вы говорите, но я поддерживаю.

Вот выступает товарищ с места, иногда сильно волнуется, но тем не менее вносит передовые предложения. В зале министры правительства, их приглашают к микрофону для дачи разъяснений. Владимир Путин в своем докладе отметил, что экономика российская начинает жизнь в новых условиях, все у нас, естественно, хорошо, но будет еще лучше. А у них — на Западе — плохо, и будет еще хуже.

Президент России Владимир Путин Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу. Репа — хороший продукт, но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать.

Глава государства сформулировал определение тому, кто такой на современном этапе хороший российский предприниматель — это тот, кто не прячет деньги в офшорах, помогает окружающим.

Президент России Владимир Путин Мы же со многими здесь знакомы долгие годы, и я очень часто слышал: «Там надежнее». А теперь?

Как мы знаем, борьба с офшорами идет давно, и даже сейчас есть те, кто держит там деньги. И вот почти сенсация: в недружественных странах есть дружественные предприниматели. Им нужно помогать — препоны всяческие снимать, барьеры административные, дабы обеспечить приток инвестиций в Россию. И пусть они дивиденды заработанные выводят за рубеж — давайте разрешим. Что же, логично. В противном случае какой им смысл идти против своих, рисковать и вкладывать в страну, находящуюся под санкциями.

Их надо всячески поощрять, а мы, получается, притесняем — это даже политически неверно. Дальше — больше. Недружественные страны, по словам Владимира Путина, это не очень верное определение. Страны сами по себе как бы и ни при чем — правители у них отрицательные, а элиты неконструктивные. Как только они уйдут, тогда все изменится к лучшему. Видимо, следует еще подождать. Вопрос только в том, сколько.

Как мы видим, без Запада, каким бы плохим он ни был, не так уж просто обходиться. И это приходится признавать, и даже принимать советующие меры. В целом то, что прозвучало слово «разрешить» — это само по себе достижение.

А что же наши отечественные бизнесмены, им-то чего ждать? 15 марта Владимир Путин заявил о повсеместном расширении экономических свобод — это будет наш ответ на санкции. Сказано красиво, добавить нечего. Кроме того, что решить данный вопрос поручено прокурорам.

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