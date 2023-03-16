«Продимекс» начал яровой сев на юге России

Холдинг «Продимекс» (крупнейший производитель сахара в РФ) начал весеннюю посевную кампанию на юге России. Яровой сев ведется в Краснодарском и Ставропольском краях. Там уже завершен сев гороха, овса и однолетних трав; продолжается сев многолетних трав и картофеля. Проводится подкормка озимых: они находятся в удовлетворительном состоянии. В третьей декаде марта начнется сев сахарной свеклы на 23 тыс. га.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Бойко, Коммерсантъ Фото: Никита Бойко, Коммерсантъ

В «Продимексе» отмечают, что хозяйства компании накопили достаточный объем ресурсов для проведения весенних полевых работ во всех регионах присутствия. Подготовка сельхозтехники уже завершается (а в Южном федеральном округе она уже готова полностью). Всего на полях будет задействовано более 1770 машин и агрегатов. Полностью обеспечены потребности в горюче-смазочных материалах. В хозяйствах создан запас наиболее востребованных запчастей и комплектующих.

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (ежегодно выпускает более 1 млн т продукции). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает более 7,5 млн т продукции растениеводства, в том числе свыше 1,8 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях — свыше 13 тыс. человек.