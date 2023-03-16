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Коммерсантъ FM
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В России бойца ВСУ осудили за убийство гражданских из огнемета в ЛНР

Украинского военного Андрея Карманова, который обстрелял гражданский автомобиль из реактивного огнемета, приговорили к 20 годам колонии строгого режима. О решении суда сообщается на официальном сайте Следственного комитета России (СКР).

Андрей Карманов

Андрей Карманов

Фото: Следственный комитет РФ

Андрей Карманов

Фото: Следственный комитет РФ

Установлено, что 2 апреля Карманов дважды выстрелил в автомобиль Peugeot, который проезжал по Украинской улице в городе Рубежном в ЛНР. В результате два человека, которые находились в автомобиле, погибли, трое получили ранения. Отдельно сказано, что машина была помечена знаком «люди».

Карманова признали виновным по статьям о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов (ст. 356 УК РФ), убийстве двух и более лиц, совершенных общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство двух и более лиц, а также умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом (ст. 167 УК РФ).

Ранее в соответствии с решением Верховного суда ДНР командир отделения признанного террористическим и запрещенного в России батальона «Азов» Виктор Похозей получил восемь лет и шесть месяцев строгого режима за нападение на мирную жительницу. Также Верховный суд ЛНР приговорил к 13 годам строгого режима украинского военнослужащего Максима Буткевича, обстрелявшего жилой дом в Северодонецке из противотанкового гранатомета Panzerfaust-3.

Подробнее о первых приговорах, вынесенных в отношении украинских военнослужащих за преступления на новых российских территориях,— в материале «Ъ» «В "Азове" нет нормальных».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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