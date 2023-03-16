Слушавший послание Путина с лапшой на ушах депутат оштрафован за дискредитацию ВС РФ

Новокуйбышевский городской суд оштрафовал депутата Самарской губернской думы Михаила Абдалкина за дискредитацию Вооруженных сил РФ на 150 тыс. руб. Как заявила защита политика, решение будет обжаловано. Михаил Абдалкин во время выступления президента России Владимира Путина с посланием выложил видео, где он демонстративно смотрит трансляцию с лапшой на ушах. Поступок политика вызвал общественный резонанс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Абдалкин

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Михаил Абдалкин

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Коллеги парламентария по Самарской губернской думе единогласно рекомендовали обкому КПРФ исключить Михаила Абдалкина из партии. В правоохранительные органы и прокуратуру были направлены обращения с просьбой дать ситуации юридическую оценку.

В отношении коммуниста был составлен административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). На слушаниях по данному вопросу в Новокуйбышевском городском суде политик заявил, что он невиновен и что лучше решать реальные проблемы в стране.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лапша и штраф в придачу».

Андрей Сазонов, Самара