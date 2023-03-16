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Коммерсантъ FM
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Пять человек погибли в результате аварии в Подмосковье

На 132-м километре трассы Р-22 «Каспий» в городском округе Кашира (Московская область) столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии погибли пять человек, еще шесть пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Кадр с места происшествия

Кадр с места происшествия

Фото: Телеграм-канал Прокуратуры Московской области

Кадр с места происшествия

Фото: Телеграм-канал Прокуратуры Московской области

Столкновение произошло в 14:10. Из сообщения прокуратуры Московской области, устанавливающей обстоятельства произошедшего, следует, что водитель Nissan выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с двумя автомобилями. Прокуратура сообщает, что четверо пострадавших госпитализированы.

Лусине Баласян

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