В регионах Черноземья затопило еще несколько мостов из-за паводка

15 мостов в десяти районах и 112 приусадебных участков затопило из-за паводка в Воронежской области, сообщает De facto со ссылкой на информацию регионального управления МЧС. Под водой оказались низководные мосты в Петропавловском, Подгоренском, Грибановском Таловском, Калачеевском, Эртильском, Терновском, Новохоперском, Лискинском районах и в Борисоглебском городском округе. 112 затопленных приусадебных участков находятся в Новоусманском (19 участков в селе Шуберское) и Калачеевском районе (город Калач — 93 участка).

Возможно подтопление мостов и участков и в других регионах Черноземья. Так, на период паводка в Курской области закрыто движение по низководному мосту через реку Сейм в поселке имени Карла Либкнехта Курчатовского района, рассказали в правительстве региона. Мост расположен на автотрассе Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной — Малые Угоны. Также из-за угрозы подтопления низководного моста и участка дороги в пойме реки Сейм закрыто движение на участке дороги М-2 «Крым» Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной (Юго-Восточный обход Курска) в районе села Лебяжье.

В Тамбовской области также ликвидируют последствия паводка. Непростая обстановка зафиксирована в отдельных населенных пунктах Знаменского, Мичуринского, Мордовского и Моршанского районов, где перекрыто движение из-за подтопления мостов и участков автодорог. В ряде других населенных пунктов ситуация стабилизировалась — в частности, речь идет об Уварове, Козьмодемьяновке Гавриловского района, Туровке на автодороге «Дмитриевка — Туровка — Тамбов — Орел» и селе Лысые Горы Тамбовского района.

Ранее о подтоплениях, связанных с прохождением паводка, сообщали также в Липецкой и Орловской областях.

Владимир Зоркий

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