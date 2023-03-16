В Воронежской области разрешат использовать дроны по согласованию с правительством региона

Правительство Воронежской области завершает работу над документацией, разрешающей использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона. Предварительный порядок использования БПЛА уже подготовлен, и сейчас документация проходит необходимую правовую экспертизу, пояснили в пресс-службе облправительства. Предполагается, что желающие использовать БПЛА должны будут отправить заявку в департамент промышленности и транспорта по специальной форме, которую чиновники обещают опубликовать позже. Решение о согласовании или об отказе будет приниматься оперштабом, после чего департамент уведомит о нем заявителя в течение трех дней.

Заявка на разрешения использования дрона в регионе должна будет содержать документ, подтверждающий использование беспилотных воздушных судов заявителем, копию удостоверения личности или учредительных документов, а также копию документа, который подтверждает госрегистрацию, постановку на учет воздушного судна. Все документы необходимо будет представить на бумажном носителе и заверить подписью заявителя и печатью (при ее наличии).

Напомним, в Воронежской области использование беспилотников запретили в конце прошлого года.

Владимир Зоркий

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