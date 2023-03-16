В Сочи следователи начали проверку после столкновения аттракциона со стремянкой

Следователи организовали проверку о ненадлежащем оказании развлекательных услуг после столкновения в парке поселка Хоста аттракциона для детей со стремянкой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Информация о произошедшем распространилась в СМИ. В сообщениях говорилось, что при работе одного из аттракционов для детей произошло столкновение пустого сиденья карусели с находящейся по ходу движения лестницей-стремянкой. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, изымают необходимую документацию и устанавливают все обстоятельства произошедшего. При проверке они также установят посетителей парка, которые находились в момент инцидента на карусели.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram