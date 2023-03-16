Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи начнут штрафовать за безбилетный проезд в автобусах

В Сочи начнут штрафовать пассажиров, которые не оплачивают проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр напомнил, что оплачивать проезд нужно при входе в автобус. Абсолютно все пассажиры, использующие безналичную оплату, должны при входе прикладывать к валидатору банковскую или транспортную карту или оплачивать проезд наличными.

При выявлении неоплаты пассажира будут считать безбилетным и оштрафуют в соответствии с краевым законом №608 «Об административных правонарушениях». В мэрии подчеркивают, что контролеры могут штрафовать за неоплаченный проезд даже тех пассажиров, у кого есть льготный проездной.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...