В Сочи начнут штрафовать за безбилетный проезд в автобусах

В Сочи начнут штрафовать пассажиров, которые не оплачивают проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр напомнил, что оплачивать проезд нужно при входе в автобус. Абсолютно все пассажиры, использующие безналичную оплату, должны при входе прикладывать к валидатору банковскую или транспортную карту или оплачивать проезд наличными.

При выявлении неоплаты пассажира будут считать безбилетным и оштрафуют в соответствии с краевым законом №608 «Об административных правонарушениях». В мэрии подчеркивают, что контролеры могут штрафовать за неоплаченный проезд даже тех пассажиров, у кого есть льготный проездной.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram