Для участников СВО планируют ввести дополнительные гарантии трудовых прав

Рабочая группа по вопросам СВО предлагает ввести дополнительные гарантии для участников специальной военной операции. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на выездном совещании в Краснодарском крае.

Как отмечено в Telegram-канале партии, парламентарии планируют законодательно установить порядок расторжения срочных трудовых договоров с участниками СВО по аналогии с тем, который действует в отношении беременных женщин и женщин в декрете.

Законодательная инициатива войдет во второй доклад рабочей группы президенту России Владимиру Путину.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае построят новый общевойсковой полигон. Первый камень заложил господин Турчак и замминистра обороны РФ.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram