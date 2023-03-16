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Житель Оренбуржья похитил девушку и вез ее в багажнике автомобиля

Житель Оренбургской области похитил девушку и вез ее в багажнике автомобиля. Об этом сообщает Управление МВД России по региону.

Местная жительница обратилась в полицию, узнав от подруги по телефону, что ее похитили. Потерпевшая успела сообщить координаты автозаправочной станции.

Инспекторы изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как посетитель автозаправки силой затолкал свою попутчицу в багажник легковушки. Перед этим девушка вышла из салона машины и попыталась обратиться за помощью, но не успела добежать непосредственно до АЗС.

Позже 34-летний злоумышленник был задержан, а пострадавшую вызволили из автомобиля. Похититель оказался знакомый потерпевшей.

Андрей Сазонов

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