Житель Оренбуржья похитил девушку и вез ее в багажнике автомобиля

Житель Оренбургской области похитил девушку и вез ее в багажнике автомобиля. Об этом сообщает Управление МВД России по региону.

Местная жительница обратилась в полицию, узнав от подруги по телефону, что ее похитили. Потерпевшая успела сообщить координаты автозаправочной станции.

Инспекторы изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как посетитель автозаправки силой затолкал свою попутчицу в багажник легковушки. Перед этим девушка вышла из салона машины и попыталась обратиться за помощью, но не успела добежать непосредственно до АЗС.

Позже 34-летний злоумышленник был задержан, а пострадавшую вызволили из автомобиля. Похититель оказался знакомый потерпевшей.

Андрей Сазонов