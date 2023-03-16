Четырех пропавших военных из Свердловской области нашли в украинском плену

Четырех свердловчан, участвующих в спецоперации РФ на территории Украины, нашли в украинском плану. До этого они считались пропавшими без вести. Об этом заявил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

«Из списка военнослужащих, пропавших без вести на СВО и по которым ко мне обращались их родственники, нашлись еще четверо уральцев. Живы. В плену»,— рассказал господин Иванов, уточнив, что военных включили в список на обмен.

Ранее двое мобилизованных из Талицы (Свердловская область) пропали без вести во время детонации боекомплекта на приграничной территории в Белгородской области. «То ли не могут опознать их ДНК, то ли они делись куда-то еще, но за три месяца установить, что с ними, так и не удалось. С родными они на связь не выходят, а те переживают»,— подчеркнул Максим Иванов.

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