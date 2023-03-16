Педагоги Энергодара изучили в Нововоронеже опыт реализации передовых образовательных проектов Росатома

Город-спутник Нововоронежской АЭС - Нововоронеж посетила делегация представителей Госкорпорации «Росатом» и педагогических работников образовательных учреждений г. Энергодара, где располагается Запорожская атомная электростанция.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

«Для нашего города принимать вас - это особая честь. Несколько лет назад Нововоронеж был признан лучшим городом присутствия Госкорпорации «Росатом», и мы рады поделиться своим опытом городского хозяйствования, а также наработками в сфере образования», - сказал глава г. Нововоронежа Николай Нетяга.

Для гостей провели тур по школам и детским садам, учреждениям культуры и спортивным объектам Нововоронежа, сделав особый акцент на реализации масштабного отраслевого образовательного проекта «Школа Росатома».

Проект реализуется с 2011 года в городах присутствия атомных объектов. Его цель - развитие образовательной системы атомградов, погружение детей в научную, творческую и социальные сферы, объединение инновационных, креативно мыслящих педагогов, а также школьников и воспитанников детских садов. Энергодар стал 28-ым по счету городом Росатома, где будет также реализован проект «Школа Росатома».

«Вместе мы можем изменить пространство вокруг себя. Цели нашего проекта понятны и близки каждому, они про добро, дружбу, любовь к Родине, учителю, родителям. Мы хотим, чтобы с помощью проекта его участники становились еще лучше, профессиональнее, успешнее», - отметила руководитель проекта «Школа Росатома» Наталья Шурочкова.

Директор гимназии №2 г. Сарова познакомила гостей с основными принципами реализации проекта «Школа Росатома», его образовательными событиями и системными мероприятиями, конкурсами и фестивалями, объединяющими детей, педагогов и родителей из более чем двух десятков городов, являющихся участниками проекта «Школа Росатома». По ее мнению, погружение в содержание «Школы Росатома» позволит педагогическому сообществу Энергодара более эффективно пользоваться возможностями, которые предлагает проект.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

Заместитель директора школы №64 г Лесной Свердловской области Ирина Зырянова рассказала энергодарцам о том, какие ориентиры дают школе стандарты Сети Атом-классов проекта «Школа Росатома», как может выглядеть современная предметно-пространственная среда «атомкласса», как обеспечить возможность каждому школьнику реализовать свой потенциал в области точных наук и предметов естественнонаучного цикла, и как работают сетевые мероприятия проекта.

Энергодарцы интересовались работой «атомклассов», появившихся в Нововоронеже при поддержке Концерна «Росэнергоатом», а также центров «Точка роста», открытых в рамках федерального проекта «Современная школа». Классы не только оснащены высокотехнологичным оборудованием и призваны сделать образовательный процесс более увлекательным и результативным. а прежде всего меняются подходы к образованию, когда во главу угла ставится развивающее обучение.

«В школах Энергодара планируется открытие «Атомклассов», и мы хотели понять, как все устроено и с чем нам предстоит работать. Увиденное превзошло все ожидания. Важно, что обмен опытом прошел в «живом» формате, мы могли пощупать все своими руками. Как говорят классики, ничто не заменит человеческого общения. Мы убедились, что Росатом заинтересован в развитии образования и многое делает для детей, а, значит, для нашего будущего», - сказала директор СОШ №4 г. Энергодара Юлия Бехтеева.

На встрече с представителями Энергодара директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров ответил на вопросы и рассказал о значительной роли АЭС в развитии Нововоронежа, тесной работе администрации города и градообразующего предприятия по благоустройству территории и созданию комфортной городской среды, перспективности профессии атомщика.

Правительство РФ, профильные ведомства уделяют большое внимание социально-экономическому развитию новых регионов Российской Федерации. Поставлена задача достижения новыми субъектами общероссийского уровня показателей социально-экономического развития к 2030 году. Быстрыми темпами идет обновление инфраструктуры новых регионов. Росатом и его предприятия оказывают поддержку Энергодару, пристанционному городу Запорожской АЭС.