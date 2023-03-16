Пожар в гараже ростовского погрануправления ФСБ потушен

В Ростове-на-Дону полностью ликвидировано возгорание в гараже пограничного управления ФСБ по Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Площадь пожара составляла более 800 кв. м.

Сообщение о ликвидации открытого горения поступило около 15:00 мск, о локализации горения — примерно в 14:45. В тушении пожара участвовали 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС, сообщал губернатор Василий Голубев.

По данным центра общественных связей ФСБ России, в 12:20 в ремонтной мастерской гаражного бокса произошло возгорание горюче-смазочных материалов, которое повлекло взрыв и частичное разрушение строения. СМИ писали, что в результате инцидента один человек погиб и двое пострадали.