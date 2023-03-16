«Норникель» запустит программу мотивации для сотрудников «Цифровой инвестор», сообщила старший вице-президент компании Лариса Зелькова. В рамках этой программы каждый сотрудник со стажем от года станет обладателем ЦФА, привязанных по стоимости к акциям «Норникеля». Деньги на этот токен безвозмездно предоставит компания. Чем больше стаж у сотрудника, тем больше токенов он получит.

Оборот цифровых финансовых активов обеспечит российская блокчейн-платформа «Атомайз». Программа является пилотной, ее объем будет небольшим, поэтому «Норникель» не ожидает какого-либо влияния на рынок акций. Через год владения, когда истечет локап- период, сотрудник сможет продать или дополнительно приобрести токены из собственных средств.

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