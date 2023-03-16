В Самарской области подтоплено 207 приусадебных участков и 29 жилых домов

В настоящее время в 11 районах Самарской области подтоплено 29 жилых домов и 207 приусадебных участков. Также залиты водой шесть низководных мостов и два участка автомобильных дорог. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«Во избежание заторов на реках Самарской области производится подрыв льда. В лед закладывается порядка 1.5 кг тротила и подрывается посредством электрического импульса на безопасном расстоянии»,– говорится в сообщении.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В частности, уже проведены подрывные работы на заторных участках реки Чапаевка в Волжском районе. На подтопленных территориях ситуацию мониторит оперативная группа регионального ГУ МЧС. В работе задействуют беспилотную авиацию.

Ранее в Самаре из-за паводка оказались затоплены несколько улиц. Сильнее всего повреждено дорожное покрытие Зубчаниновского шоссе и ул. Магистральной в Кировском районе, городские чиновники объяснили это отсутствием ливневой канализации и скоплением талых вод.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Город под водой».

Георгий Портнов