В Белгородской области поднимут со дна водоема танк времен Великой Отечественной войны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил достать со дна водоема в Чернянском районе танк Т-34, затонувший в 1943 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Вопрос о поднятии танка на сушу поднимался в ходе прошедшей в конце прошлой недели «прямой линии» с главой региона.

Этому была посвящена и встреча вице-губернатора Владимира Базарова с жителями поселка Красный Остров, на территории которого находится водоем с танком. По словам чиновника, работы лучше начать в мае, когда установится благоприятная погода. «Необходимо определить, где танк точно находится, скорее всего, придется установить земснаряд, чтобы очистить его от ила, а уже затем будем решать технические вопросы. Задача поставлена, будем доставать танк»,— рассказал господин Базаров.

Танк провалился под лед в ходе перегона техники с железнодорожной станции «Чернянка» в Прохоровский район зимой 1943 года. Предположительно он находится на глубине 4 м. Ранее его неоднократно пытались поднять, но безуспешно. Так, в 2021 году работы прекратили из-за паводка. После извлечения танка местные жители планируют его отреставрировать, покрасить и установить в качестве памятника, пояснили в пресс-службе обправительства.

Мария Старикова