Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Волгоградца задержали при попытке поджечь братскую могилу на Мамаевом кургане

В Волгоградской области задержан 27-летний мужчина, пытавшийся, как полагает следствие, устроить пожар на Мамаевом кургане. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным следствия, сегодня, 16 марта, около 7:20 утра мужчина приехал на мотоцикле на территорию посвященного победе в Сталинградской битве памятника-ансамбля на Мамаевом кургане и, объехав шлагбаум, проник на особо значимый объект культурного наследия.

«Остановив мотоцикл непосредственно на братской могиле, подозреваемый стал производить манипуляции с бензобаком своего транспортного средства, на котором имелось зажигательное устройство. В этот момент действия злоумышленника были замечены сотрудником охраны»,— сообщили в СКР. Мужчина попытался завести мотоцикл и скрыться, но ему не удалось сделать это.

В отношении мотоциклиста возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 243 УК РФ (покушение на повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации), следователи выясняют мотивы его действий.

Сергей Петунин, Саратов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...