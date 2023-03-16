Волгоградца задержали при попытке поджечь братскую могилу на Мамаевом кургане

В Волгоградской области задержан 27-летний мужчина, пытавшийся, как полагает следствие, устроить пожар на Мамаевом кургане. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным следствия, сегодня, 16 марта, около 7:20 утра мужчина приехал на мотоцикле на территорию посвященного победе в Сталинградской битве памятника-ансамбля на Мамаевом кургане и, объехав шлагбаум, проник на особо значимый объект культурного наследия.

«Остановив мотоцикл непосредственно на братской могиле, подозреваемый стал производить манипуляции с бензобаком своего транспортного средства, на котором имелось зажигательное устройство. В этот момент действия злоумышленника были замечены сотрудником охраны»,— сообщили в СКР. Мужчина попытался завести мотоцикл и скрыться, но ему не удалось сделать это.

В отношении мотоциклиста возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 243 УК РФ (покушение на повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации), следователи выясняют мотивы его действий.

Сергей Петунин, Саратов