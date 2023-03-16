«СёрчИнформ»: для массового перехода на российский софт требуется более активное госрегулирование

Одна из главных проблем импортозамещения программного обеспечения (ПО) в России заключается в том, что оно происходит неравномерно: госкомпании вынуждены переходить на отечественные решения, а частные более свободны в выборе и пока могут продолжать работать на западном софте, считает Евгений Матюшенок, коммерческий директор компании—разработчика средств информационной безопасности «СёрчИнформ». По его словам, сотрудникам госкомпаний из-за резкого перехода на российский софт часто приходится самим решать проблемы с поиском софта и его совместимостью с «железом». Помочь им может более активное государственное регулирование, а также вложение денег в создание нужного компаниям ПО.

Несколько лет назад правительство запретило госорганам и госкомпаниям закупать иностранное ПО, если его аналог есть в Реестре отечественного, с января 2025 года вступит в силу запрет на использование иностранного программного обеспечения на объектах критической инфраструктуры. «Самая главная проблема в совместимости ПО и ''железа''… К операционной системе нужен подходящий офис, обычный Word, базы данных, более сложные механизмы, которые будут позволять, например, транспортной компании обслуживать свою железнодорожную сеть»,— считает господин Матюшенок. Об этом он рассказал на конференции «Ъ» «Индустрия 4.0: перед лицом новых вызовов».

«Если государство чуть активнее подключится не только на уровне указов, приказов, распоряжений, а будет вкладывать деньги в том числе в создание ПО, нужного госсзаказчику, это сильно поможет»,— заявил он. Эксперт пояснил, что не считает, что господдержка в этой сфере совсем отсутствует, однако требуется более четкое регулирование.

Частные организации, по его словам, продолжают пользоваться зарубежными решениями, насколько это возможно, например покупают «трофейное» (принудительно легализованное) ПО. По его словам, они понимают, что с таким ПО могут быть сложности, но на российском рынке нет полноценных аналогов и компании выбирают «меньшее из зол». Господин Матюшенок отметил, что в связи с этим в информационных системах компании могут быть более уязвимы перед хакерами.