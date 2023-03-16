Подростка из Мостовского района задержали за вождение машины и травмирование полицейского

16-летнего жителя Мостовского района задержали за вождение автомобиля с нарушением ПДД, а также причинение полицейскому телесных повреждений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В поселке Мостовском инспекторы ДПС заметили автомобиль «ВАЗ 2109», который нарушал ПДД. Водитель проигнорировал требование полицейских об остановке и увеличил скорость движения. Тогда инспекторы блокировали машину, но при задержании водитель оказал сопротивление. Когда полицейский открыл водительскую дверь, автомобиль резко рванул с места и, отбросив полицейского, скрылся. В результате инспектор получил травмы различной степени тяжести.

Позже водители обнаружили машину брошенной в поселке Псебай. Собранные материалы в отношении подростка направлены в территориальное подразделение СК России для принятия решения.

Татьяна Ручкина

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