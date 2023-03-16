На Евгения Ройзмана составили протокол о демонстрации экстремистской символики

Полиция составила на бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом) протокол по ч.1. ст. 20.3 КоАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Об этом «Ъ-Урал» рассказал его адвокат Владислав Идамжапов.

«Фактически правонарушение сводится к тому, что якобы Евгений Владимирович сделал репост записи с изображением логотипа "Фонда борьбы с коррупцией" (в базе иноагентов, признан экстремистской организацией и запрещен), в социальной сети "ВКонтакте"»,— пояснил господин Идамжапов.

Адвокат считает, что сотрудники полиции ошиблись. «Обвинение абсолютно незаконное. В полиции не учли один единственный факт — Евгений Вадимович никогда не пользовался данной социальной сетью. Это нелепая ошибка сотрудников полиции»,— заявил «Ъ-Урал» господин Идамжапов. Супруга политика Юлия Крутеева ранее уточняла, что перепост был сделан в группе «Евгений Ройзман», к которой господин Ройзман «не имеет никакого отношения». Сам политик на вопрос журналистов, признает ли он вину, заявил: «Я событие не признаю, не то что вину».

Суд рассмотрит дело об административном правонарушении сегодня. Господину Ройзману грозит до 15 суток ареста. Напомним, полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга утром 16 марта.

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